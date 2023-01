Dawid Kostecki, wojownik z ulicy, który skończył tajemniczą śmiercią w więziennej celi [SPORTOWA PÓŁKA]

To jest książka o sportowcu, ale ze sportem ma niewiele wspólnego. Główną jej część stanowi pozaringowa działalność Kosteckiego, choć równie dużo w niej domniemywań, niż potwierdzonych faktów. Prokuratura zarzucała mu udział w grupie przestępczej i czerpanie zysków z prostytucji, ale sam pięściarz zarzekał się, że został niesłusznie oskarżony. Co nie zmienia faktu, że przez znaczną część życia obracał się w takim półświatku…

Prowadził podwójne życie, o które nie posądzali go nawet ci, którzy go dobrze znali. „Chciał być jednocześnie siejącym postrach gangsterem i dobrym synkiem i sądzę, że to gdzieś wewnętrznie mu się kłóciło. Szukał swojej drogi” - opowiada w książce Damian Jonak, jego kumpel, dawniej pięściarz grupy KnockOut Promotions.

Punktem zwrotnym w życiu Kosteckiego było pójście do więzienia przed walką z Royem Jonesem Juniorem. Była szansa na wejście do świata wielkich pieniędzy i legalnego show biznesu, ale aresztowanie, a potem – przy podjętych przez promotora staraniach o zwolnienie go na pojedynek – brak jakiejkolwiek chęci współpracy pięściarza z wymiarem sprawiedliwości, stały się gwoździem do jego trumny.