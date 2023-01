Dawid Kubacki ma drugie dziecko. Jego żona Marta urodziła córkę Maję

Majeczka ma dodać skrzydeł tacie Dawidowi

Turniej Czterech Skoczni wg Kubackiego - narodziny dziecka

Tu druga córka w rodzinie państwa Kubackich, wcześniej w ich życiu pojawiła się Zuzanna. Co ciekawe, także przyszła na świat w czasie prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni - urodziła się 29 grudnia 2020 r.

Wówczas to był początek rywalizacji, teraz to jej koniec. W piątek dumny tata powalczy o końcowe zwycięstwo w Turnieju Cztrerech Skoczni. Ma wywalczyć Złotego Orła, musi odrobić do Halvora Egnera Graneruda - 23,3 pkt. To dużo, ale przy korzystnych okolicznościach - jak najbardziej do zrobienia. Tym bardziej, że ta szczęśliwa wiadomość może dodatkowo zmotywować naszego zawodnika, a na pewno zagwarantowała mu już spokój, bo w domu wszystko w porządku.