Dawid Kubacki na podium w Zakopanem. Wielka klasa Polaka na Wielkiej Krokwi, wciąż jest liderem Pucharu Świata

Drugie miejsce Dawida Kubackiego w Zakopanem

Po pierwszej serii Dawid Kubacki miał 8,7 pkt przewagi nad Austriakiem Janem Hoerlem. Nowotarżanin znokautował konkurencję, lądując daleko poza zieloną linią – 137,5 m. Szansę na podium zachował Kamil Stoch, który był szósty (126,5 m), niespodziewanie z finałowej rozgrywki odpadł Piotr Żyła, który oddał bardzo słaby skok na 111,5 m i zajął dopiero 40. miejsce.

Rekompensując 15 tysiącom fanów pod Wielką Krokwią to niepowodzenie, bardzo obiecujący skok oddał Jan Habdas (129 m) i zajmował 14. lokatę. Do drugiej serii awansowali z Polaków także 27. Aleksander Zniszczoł (125 m) i 30. Paweł Wąsek (118 m), więc to ich ponowne występy oglądaliśmy na początek po przerwie. Jednak 114 m Wąska i 129 m Zniszczoła nie mogło przewrócić końcowej klasyfikacji do góry nogami.