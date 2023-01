Dawid Kubacki po PŚ w skokach w Zakopanem: Niedosyt pozostanie. Złość jest nie na miejsce, tylko na warunki

Nie pomogły na pewno trudne warunki, w których sędziowie nakazali mu skakać, jak i obniżona belka startowa. Przegrał z Halvorem Egnerem Granerudem o ledwie 1,1 punktu. Kubacki w wypowiedziach po skoku był wyraźnie rozżalony, później, na konferencji prasowej, podszedł to tematu z większym zrozumieniem.

- Na pewno niedosyt pozostanie, nie była to wielka różnica. Ta złość może nie jest na miejsce, bo drugie jest bardzo dobre, choć oczywiście pierwsze najlepsze. Myślę, że moje niezadowolenie i miny dotyczyły tego, jak trafiłem z warunkami. Taki ten sport jest. Czasami są łzy szczęścia, czasami łzy rozpaczy. Tutaj akurat się nie sfarciło, trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i pracować dalej. Myślę, że pokazałem dobre skoki przez cały weekend, z tego jestem bardzo zadowolony, to dobra baza do dalszej pracy. Każdy z nas chyba jednak przyzna, że w Zakopanem fajnie byłoby wygrać