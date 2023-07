Dawid Kubacki po sukcesie w IE 2023: Każde zwycięstwo smakuje dobrze. Zaspokoiłem swój głód skakania

Kubacki wrócił do skoków i na podium wielkiej imprezy

Przypomnijmy, że ostatni sezon zimowy Kubacki skończył przedwcześnie. Wrócił do domu, bo jego żona Marta z poważnymi problemami kardiologicznymi trafiła do szpitala. Historia skończyła się dobrze, Kubacki wrócił do treningów i teraz także na podium wielkiej imprezy.

- Dla mnie jest to radosny moment, zwłaszcza po tym wszystkim, co się działo. Myślę, że równie radosny jak to, że do tego trenowania mogłem wrócić i z chłopkami jeździć na zgrupowania. Miałem perspektywę, że w ogóle będę skakał. Teraz to takie osłodzenie całej sytuacji, że to, co robię, robię dobrze - przyznał.

Dodał: - Gdybym miał ocenić te zawody, to naprawdę fajnie mi się skakało, od pierwszego skoku. To, co działo się na małej skoczni (10. miejsce na Średniej Krokwi dwa dni wcześniej - przyp.) poszło w zapomnienie. Tam rzeczywiście głowa nie miała połączenia z nogami, do tego były przymęczone, wolne. Po prostu to czułem i próbowałem to nadrobić innymi mięśniami, a w skokach to, niestety, nie działa - mówił Kubacki. - Tutaj od początku było całkiem przyzwoicie, później dochodził coraz lepszy doping, coraz lepsza atmosfera na skoczni, trochę adrenaliny związanej z zawodami. Zaspokoiłem swój głód dobrego skakania.