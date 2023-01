Dawid Kubacki w konkursie drużynowym PŚ w Zakopanem skakał z "workiem ziemniaków na plecach"

Kubacki po drużynówce w Zakopanem: Pokazaliśmy serce do walki

Najlepszy w naszej ekipie Dawid Kubacki był zadowolony z rezultatu, jak i z samej rywalizacji.

- Myślę, że pokazaliśmy serce do walki, pazur. Walczyliśmy do samego końca. Nie było łatwo, szkoda, że zabrakło tak niewiele, ale czasem braknie 0,1 punktu i też trzeba się z tym pogodzić - mówił Kubacki. - Myślę, ze drugie miejsce też jest dla nas fajne, że będziemy się z niego cieszyć. Trener pewnie potwierdzi, że wykonaliśmy dzisiaj na skoczni kawał dobrej roboty. Ja jestem zadowolony z tego, co się działo. W zeszłym roku nie było mi dane tego osobiście posmakować (nie wystąpił w PŚ z uwagi na zakażenie koronawirusem - przyp.), tym bardziej cieszy mnie, że ta atmosfera wróciła na skocznię, że jest pełno ludzi i jest naprawdę dużo emocji. To, co się tutaj czuje, jest niesamowite.