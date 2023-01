Dawid Kubacki: Wygrana w plebiscycie 10 Asów Małopolski to duże wyróżnienie i ogromna motywacja do pracy [ROZMOWA]

Jak mają dla pana znaczenie plebiscyty i zdobywane w nich wyróżnienia? Jeśli o mnie chodzi, to nigdy nie próbowałem jakoś specjalnie reklamować się w plebiscytach, prosić ludzi o oddawanie na mnie głosów. Mimo wszystko za każdym razem, gdy zostaję wyróżniony, to jest to fajny moment, że ktoś docenia to, co robię, że moja praca, wysiłek są rzeczywiście doceniane. I że ludzie chcą oglądać mój sport i cieszyć się tymi wszystkimi emocjami. Dla mnie to duże wyróżnienie i i ogromna motywacja do dalszej pracy, bo przecież życie sportowca nigdy nie jest łatwe. Kiedy się jest docenianym, to człowiekowi wszystko tak jakoś łatwiej przychodzi.

"10 Asów Małopolski" to plebiscyt inny niż większość bazujących na popularności. Tu najlepszych wybiera kapituła, został pan wyróżniony przez fachowców.

To miłe, gdy doceniają cię ludzie, którzy ten sport znają, kochają, wiedzą, z czym się to wiąże, do jakich poświęceń zawodnik jest "przymuszony". To dostrzeżenie naszego trudu. W sporcie jest tak, że najpierw trzeba się napracować, a później ewentualnie jest jakaś szansa na dobry wynik. Nie jest tak jak w normalnej pracy, że człowiek idąc do niej, wie, ile zarobi na koniec miesiąca. Tutaj tak naprawdę człowiek nie może mieć żadnej pewności, czy odniesie sukces, czy skończy tylko z kontuzjami. Myślę, że gdy jest się docenianym za to, co się robi, to rekompensuje to wysiłki.