Dawid Kubacki zadowolony ze skoków w Zakopanem i z opieki nad córką. "Laktacji jeszcze nie rozkręciłem"

Kubacki wrócił do domu, musi zmieniać pieluchy

Kubacki do swojego skoku wybrał inną piosenkę (puszczaną publiczności) niż zwykle, tym razem Zenka Martyniuka. Jak wyjaśnił, skłoniły go do tego wydarzenia z życia prywatnego - jego żona Marta urodził druga córkę Maję. To były skoki i utwór z dedykacją dla nich.

- Myślę, że to fajny akcent po tych ostatnich wydarzeniach. To, co się działo, na pewno przysporzyło mi sporo emocji, na szczęście tych pozytywnych, czuję się naładowany tym wszystkim. Trochę się tego obawiałem, że będzie męczące, że będzie mnie przerastało, jednak pozytywność tych emocji wpływa na to, że człowiek się fajnie czuje - mówił Kubacki.

Jak się odnajduje w roli taty noworodka? Gdy jest w domu, nawet szykując się do zawodów, musi dzielić się z żoną obowiązkami, zmieniać pieluchy...