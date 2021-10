Derby Małopolski w Pucharze Polski siatkarek: CM-UJ 7r Solna Wieliczka - Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów [ZDJĘCIA] art, zdjęcia: Anna Kaczmarz

CM-UJ 7r Solna Wieliczka - Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

W II rundzie wstępnej Pucharu Polski siatkarek doszło do derbów Małopolski. W Wieliczce 27.10.2021 zmierzyły się miejscowa CM-UJ 7r Solna i Roleski Grupa Azoty Tarnów, lepsza okazała się przyjezdna ekipa, która awansowała do kolejnego etapu (zwycięstwo 3:2). Obie pierwszoligowe drużyny mogły liczyć na gorący doping.