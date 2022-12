Deweloperzy w Krakowie: Mimo kryzysu ceny mieszkań nie spadną. Albo partnerski dialog z władzami gminy i dostęp do kredytów, albo dramat

- Podam przykład: jako związek zaproponowaliśmy jakiś czas temu wprowadzenie konkretnych stawek za budowę dróg oraz przyłączanie się do drogi publicznej w poszczególnych rejonach Krakowa. Marzą nam się jasne, transparentne, a więc przewidywalne reguły dla wszystkich – niezależnie od interpretacji, woli, czy sympatii urzędników. Usłyszeliśmy, że z prawnego punktu widzenia jest to niemożliwe. Rok później, w tym samym stanie prawnym, proponowane przez nas rozwiązanie wprowadzono w Warszawie: stawka wynosi tam od 125 zł do 200 zł za metr kwadratowy drogi, zależnie od dzielnicy. Płaci każdy deweloper przyłączający się do drogi publicznej. To skarbonka, z której samorząd może finansować swoje inwestycje. Rozwiązanie proste i przyjazne. Działa z sukcesem. A w Krakowie „nie da się”. Dlaczego? - pytała Małgorzata Nowodworska, prezes oddziału Krakowskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, podczas 18 Forum Przedsiębiorców.

Anna Kaczmarz / Polska Press