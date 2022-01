Dla rekinów największym zagrożeniem są... ludzie

Jeśli zerknąć na statystyki, to w minionych dekadach śmiertelne w skutkach ataki na ludzi można policzyć na najwyżej dwie dziesiątki. Za to ilość rekinów zabitych przez rybaków idzie w miliony. Zabitych to mało powiedziane.

Lwia część połowów dokonywana jest na przysmak zwany zupą z pletw rekina. Krótko mówiąc, po wyciagnięciu na pokład trawlera rybę pozbawia się płetw, ale nie życia. Tuszkę wyrzuca za burtę, gdzie powieli zdycha. Na szczęście ryby głosu nie maja, toteż cały proceder odbywa się bez kaleczenia uszu jękami czy innymi nieprzyjemnymi odgłosami, które mogłyby poruszyć sumienie.

Żarłacz tygrysi sięgający ośmiu metrów długości jest przedmiotem połowów, gdyż płetwy ma duże i jak to się mówi, ekonomiczne w kuchni. Połowy są tak intensywne, iż trafił na listę gatunków zagrożonych. Statystki nie kłamią. Zdecydowanie większym zagrożeniem dla istnienia rekinów są ludzie niż one dla nas. Tylko wspomnę na plastikowe odpadki, które połykane przez morskie zwierzaki z rekinami włącznie, są kolejną przyczyną zmniejszania liczebności morskich zwierząt.