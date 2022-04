Długie życie dla wszystkich dzięki szczepionkom. 24 kwietnia rozpoczął się Europejski Tydzień Szczepień

Obchodzony w dniach 24-30 kwietnia, pod hasłem „Długie życie dla wszystkich” Europejski Tydzień Szczepień jest okazją, by podkreślić rolę szczepionek w starciu z chorobami zakaźnymi i apelować o równy dostęp do tych preparatów.

Szczepionki od ponad dwóch stuleci dają nam szansę na dłuższe i zdrowsze życie. To dzięki nim zyskaliśmy przewagę w starciu z ospą prawdziwą czy polio, to one pozwoliły ograniczyć śmiertelne żniwo COVID-19.

Z badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wynika, że dzięki programowi szczepień w 33 krajach Europejskiego Regionu WHO w ciągu pierwszych 11 miesięcy ukłuć udało się uratować ponad 470 tys. osób w wieku 60 lat i starszych.

W Polsce przeciwko koronawirusowi w pełni zaszczepiło się do tej pory ponad 22,4 mln osób. Ci, którzy na „ukłucie” do tej pory jeszcze się nie zdecydowali, ciągle mogą to zrobić. Medycy czekają w punktach szczepień w przychodniach i szpitalach, aptekach czy galeriach handlowych. Wizytę można umówić przez całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień 989, elektronicznie poprzez e-rejestrację lub aplikację mojeIKP, wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie albo kontaktując się z wybranym punktem szczepień.