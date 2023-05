Długo oczekiwana inwestycja drogowa w gminie Myślenice

Umowę na wykonanie inwestycji sygnowali zastępca burmistrza Myślenic Mateusz Suder i prezes firmy AG System, która będzie wykonawcą robót - Janusz Ambroży.

Podczas podpisania umowy obecni byli także radni Rady Miejskiej z Głogoczowa. Jak mówił jeden z nich, Czesław Wierzba, droga ta do 1972 roku, czyli do czasu oddania do użytku nowej zakopianki służyła jako główna, a potem została zapomniana i dziś potrzebuje pilnie remontu. Tym bardziej, że prowadzi do wieli domostw.

Bogusław Stankiewicz dodał, że jest drogą kamienistą, nie posiadającą nakładki asfaltowej.