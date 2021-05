Długoterminowa pogoda na weekend w Krakowie [7.05-9.05]. Ogromne wahania temperatury od 2 do 22 stopni

Pogoda na weekend w Krakowie. Piątek [07.05.2021]

W piątkową noc słupki termometrów wskażą około 4°C. Dzień też nie będzie należał do najcieplejszych - spodziewana temperatura to 15 stopni Celsjusza, jednak ze względu na silny zachodnio-południowy wiatr, dochodzący do prędkości nawet 34 km/h, odczuwalna będzie znacznie niższa - ok. 7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. Opady możliwe do ok. 1 mm. Wschód słońca nastąpi o godzinie 5:06, a zachód o 20:07.

Pogoda na weekend w Krakowie. Sobota [08.05.2021]