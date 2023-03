Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta?

Dni Dobczyc swój jubileusz świętowały w ubiegłym roku, w tym natomiast 20-lecie świętuje Izba Gospodarcza Dorzecza Raby. Właśnie Dni Dobczyc mają być okazją do uczczenia tego jubileuszu, ale IGDR będzie go świętować także teraz, bo już w czwartek (23 marca).

Właśnie na czwartek zaplanowano uroczyste obchody a ponadto walne zebranie sprawozdawcze. Odbędą się one w hotelu Podzamcze w Dobczycach o godz. 17.

Izba Gospodarcza Dorzecza Raby od 2004 roku jest głównym organizatorem Dni Dobczyc. Podczas tych niespełna dwóch dekad na scenie w Dobczycach wystąpili m.in. Skaldowie, Oddział Zamknięty, Bayer Full, Boys, Univers, Łzy, Andre, Cleo i Donatan, Krzysztof Krawczyk, Ich Troje, Myslovitz, Weekend, Gromee oraz Zbigniew Wodecki, który podczas pamiętnego koncertu zagrał wspólnie z Orkiestrą Dętą „Dobczyce”.