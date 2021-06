Dni Gminy Wielka Wieś. Plaża przed urzędem gminy i turniej dla amatorów siatkówki

Boisko plażowe w gminie Wielka Wieś zostało zamontowane na całe lato do gier i zabaw zespołowych. Znajduje się przy Centrum Administracyjnym w Szycach na ul. Plac Wspólnoty 1. Pierwszy raz utworzono go tam przed dwoma laty, Już kolejny raz zostało utworzone w miejscu, gdzie zimą jest organizowane lodowisko. Jak się okazuje to uniwersalny punkt do rekreacji i sportu.

Podczas dni gminy już drugi raz odbył się na nim Amatorskiego Turnieju Siatkówki Plażowej. Pierwszy był przed dwoma laty, w ubiegłym roku nie organizowano, go ze względu na pandemię.

W tegorocznym turnieju - organizowanym przez Gminny środek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi - wystartowały trzy drużyny. Grała każda z każdą. Zwycięzcami została drużyna "Dzikie żurawie" z kapitanem Gabrielem Brzoskwinią, II miejsce zdobyła drużyna "Kolor Team" z kapitanem Pawłem Wrońskim, a III miejsce zespół "Pryncypałki" z kapitanem Szymonem Skierkowskim.