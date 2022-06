Dni Miechowa 2022. Sobotnia aura nie była tak straszna [ZDJĘCIA] Aleksander Gąciarz

Przed sobotnimi imprezami w ramach Dni Miechowa najwięcej było obaw o pogodę. Jednak mimo że prognozy nie nastrajały optymistycznie, to na szczęście nie do końca się sprawdziły i zaplanowane imprezy mogły dojść do skutku.