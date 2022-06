Dni Proszowic 2022 rozpoczęte. Pierwsze zdjęcia z pierwszego dnia cyklicznej imprezy

FLESZ - Warzywa sezonowe. Co jeść w czerwcu?

Kawalkada kilkudziesięciu motocykli przejechała ulicami Proszowic, by około godziny 16 zameldować się na placu targowym przy ulicy Brodzińskiego. To pierwsza taka inauguracja święta miasta w historii. A ta historia jest bardzo długa, bo choć Dni Proszowic odbywają się po raz 28. (trzy razy zostały odwołane z powodu powodzi i pandemii), to lokacja miasta miała miejsce miejsce 664 lata temu, a pierwsza wzmianka o Proszowicach pojawiła się dokładnie 800 lat temu!

- W 1222 roku Prossowitze zostały wymienione jako wieś rycerska – przypomniał inaugurując imprezę burmistrz Grzegorz Cichy.

Symboliczny klucz do miasta odebrał w tym roku Bartłomiej Kura, kapitan piłkarskiej drużyny juniorów Proszowianki, która w tym sezonie awansowała do I ligi. Na scenie nie mogło też zabraknąć Danuty Buckiej, choć po raz pierwszy w nowej roli. Wieloletnia dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku organizowała wszystkie dotychczasowe Dni Proszowic. Kilka miesięcy temu przeszła na emeryturę i tym razem wystąpiła w roli gościa.

A potem już zaczęły się występy, pokazy koncerty. Na scenie swoje umiejętności prezentowały przedszkolaki z „Jedynki”, grupy wchodzące w skład formacji „Kolory” prowadzonej od 15 lat przez Katarzynę Zydroń. Z krótkim recitalem wystąpił miejscowy artysta Marek Kozerski, a koncert złożony z przebojów grupy Lady Pank zaprezentował zespół Tacy Sami.