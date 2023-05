Do kiedy rozliczyć PIT za 2022 rok? Wydłużony termin z powodu długiego weekendu 2.05.2023

Nowe terminy składania deklaracji. Do kiedy rozliczyć PIT?

Jednak w tym roku 30 kwietnia (niedziela) i 1 maja (poniedziałek), czyli Święto Pracy, są dniami wolnymi od pracy. Z tego względu ostateczny termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych mija we wtorek 2 maja .

Wszystkie deklaracje dotyczące PIT-u należy złożyć do końca kwietnia.

Do zapłacenia PIT-u, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązani są wszyscy Polacy, których dochody podlegają opodatkowaniu. Nowy Ład ujednolicił terminy składania deklaracji.

PIT za 2022 rok. Który wniosek wybrać?

W zależności od tego, ile zarabiamy i jaką formę opodatkowania wybraliśmy, musimy wybrać odpowiedni formularz podatkowy. Do najczęściej składanych formularzy należy PIT-37 (dotyczy on dochodów z tytułu o pracę, umowę o dzieło lub zlecenie). A co, kiedy samodzielnie wpłacamy zaliczki na podatek dochodowy?