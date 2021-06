Do zobaczenia w weekend. Mistrzostwa agatowe, zawody rowerowe, rekonstrukcje na zamku

Skawina. Otwarte Mistrzostwa Skawiny w Zawodach Rowerowych. To rywalizacja dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i rodziców. Organizatorem jest Klub Sportowy Skimka. Zawody odbędą się w parku miejskim na starorzeczu. Start godz. 11 zapisy na stronie internetowej Klubu Skimka lub w dniu zawodów do godz. 10.45.Wszyscy zawodnicy otrzymają nagrody, puchary, dyplomy.

Krzeszowice. Dzień otwarty Fotoklubu. Impreza odbędzie się w Kopalnia Talentów przy ulicy Floriana 3 w Krzeszowicach. Potrwa od godz. 15 do 18. W programie otwarcie studia fotograficznego, rodzinne warsztaty fotograficzne, konkursy z nagrodami, pokaz zdjęć członków Fotoklubu Krzeszowice.

Krzeszowice. IV Krzeszowickie Targi Grzewcze. Zaplanowano je od godz. 10 do 14 na placu targowym przy ul. Krzywej w Krzeszowicach. To dzień otwarty ekologicznego ogrzewania. Będzie okazja, żeby uzyskać informacje o ekologicznym ogrzewaniu domów i instalacji odnawialnych źródeł energii. W programie przedsięwzięcia zaplanowano: promocję ekologicznych systemów grzewczych i instalacji OZE oraz informacje o programie Czyste Powietrze. Będą stoiska firm oferujących piece gazowe , kotły centralnego ogrzewana, instalacji OZE oraz budownictwa pasywnego.

Paczółtowice. Spotkajmy się przy stole. Impreza plenerowa w ramach projektu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice "MY". Spotkanie przy szkole podstawowej od godz. 15. Będzie wspólne malowanie obrusu na stół, warsztaty z lokalnymi rękodzielnikami.

Rudno. I Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla. To ciekawe przedsięwzięcie organizowane przez Muzeum Agatów w Rudnie. Pasjonaci poszukiwań kamieni szlachetnych będą mogli pokopać na agatowych polach u podnóża zamku Tenczyn w Rudnie. Mistrzostwa rozpoczną się o godz. 9 od rejestracji drużyn, będzie kurs rozpoznawania minerałów. A oficjalne rozpoczęcie zawodów o godz. 12.45.

Gmina Skała. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Do obsadzenia jest mandat po rezygnacji Jana Ibka. Na wybory pójdą mieszkańcy okręgu nr 6 z miejscowości: Maszyce, Niebyła i Świńczów. Kandydatów jest troje: Emil Dudziński, Robert Jakubek i Anna Wierzbowska. Lokal wyborczy jest w remizie OSP w Smardzowicach, głosowanie będzie trwało w godzinach od 7 do 21.