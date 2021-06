Dobczyce. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Zarabia mają zyskać spokój i bezpieczeństwo

Już w 2019 roku, przy tworzeniu nowego parku miejskiego na terenach dawnego kempingu „Dobek”, wybudowano rów melioracyjny odprowadzający wody opadowe do Raby. Połączono go z istniejącym od dawna rowem biegnącym przez Zarabie do drogi wojewódzkiej nr 967. Ten stary ok. 150-metrowy odcinek rowu nie spełnia swojej funkcji tak jak powinien. Teraz ma się to zmienić, bo ma zostać nie tylko oczyszczony i umocniony (a dokładnie jego dno) elementami z betonu, ale co najważniejsze rów ma zostać przedłużony i przeprowadzony pod drogą wojewódzką (a dokładnie pod rondem im. 100-lecia niepodległości Polski) po to, żeby odprowadzać wody opadowe z tamtego terenu.

Ta część będzie największa i najbardziej skomplikowana ze wszystkich pięciu, na jakie podzielono całą inwestycję także dlatego, że na czas robót musi zostać zachowana ciągłość ruchu drogą wojewódzką.

Również ta część wymaga jeszcze opracowania projektu.

W sumie dwa z pięciu zadań (części) nie mają opracowanego projektu, dlatego będą realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Pozostałe trzy mają gotową dokumentację i pozwolenia na budowę.