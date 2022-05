Dobczyce. Historyczny dzień. Wzgórze zamkowe zyskało połączenie z koroną zapory! [ZDJĘCIA]

To co mieszkańcy i turyści mieli okazję oglądać 3 maja, podczas inauguracji sezonu turystycznego na wzgórzu zamkowym w Dobczycach, to efekt prac, które trwały latami, a przedtem jeszcze starań o pieniądze na nie.

Tylko ten etap dużego projektu kosztował w sumie prawie 7,5 mln zł, a cały projekt ok. 15 mln zł. Jego realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego.