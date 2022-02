Dobczyce i Sułkowice dołożą z własnych budżetów do wymiany "kopciuchów" Katarzyna Hołuj

Celem gminnych programów wymiany kotłów jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Jeżeli ktoś planuje starać się o dofinansowanie do wymiany pieca nie z programu „Czyste Powietrze” lub nie tylko z niego, ale również (lub tylko) ze środków gminy, już wkrótce będzie mógł to uczynić. To czas na przygotowanie wniosków, których nabór w Dobczycach rozpocznie się już niedługo, bo 14 marca. Sułkowice jeszcze nie ogłosiły daty, ale także zabezpieczono na kolejną edycję Gminnego Programu Wymiany Kotłów.