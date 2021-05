Dobczyce. Korona do zdobycia, czyli spacer z widokiem na zalew i góry [ZDJĘCIA]

Pożar miejskiego archiwum. Skala zniszczeń jest ogromna. "Wydobyto około 80 metrów akt". Co straciliśmy?

Trwa wydobywanie dokumentów ze spalonej hali miejskiego archiwum. Wyciągnąć udało się jak na razie ok. 80 metrów bieżących akt. To niewiele, biorąc pod uwagę, że w budynkach było zgromadzone około 20 kilometrów dokumentów. Na jaw wychodzą kolejne informacje o aktach, które przepadły bezpowrotnie w pożarze. Zniszczeniu uległa m.in. dokumentacja z 2006 roku, dotycząca rewaloryzacji parku Jordana. Nam udało się zapoznać z ekspertyzą, dotyczącą spalonych budynków. Dokument sporządzili eksperci z Politechniki Krakowskiej. Mimo technicznego języka ekspertyza pokazuje ogrom strat. Część stropów po pożarze trzymała się jeszcze tylko dzięki temu, że wsparły się one o regały z cennymi dokumentami.