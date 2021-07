Dobczyce. Pożar w hali produkcyjnej. Strażacy użyli kamery termowizyjnej

NOWE Lotnisko Kraków-Balice: znów setki tysięcy pasażerów w Kraków Airport. Od 1 lipca 2021 podróżowanie ułatwia Unijny Certyfikat Covid

Krakowianie i Małopolanie wrócili do latania, u nas też pojawia się coraz więcej turystów spoza Małopolski. Czerwiec 2021 był dla lotniska w Krakowie-Balicach najlepszym miesiącem od początku pandemii: przez Kraków Airport przewinęło się 202 549 pasażerów. To wprawdzie prawie 4 razy mniej niż w czerwcu 2019 (wtedy lotnisko obsłużyło ponad 750 tys. podróżnych), ale… 14 razy więcej niż w czerwcu 2020 (wtedy, po całkowitym lockdownie, pasażerów było zaledwie 14,4 tys.). Co istotne liczba podróżnych na krakowskim lotnisku wzrosła aż o 161 proc. więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli maja 2021 r. A dalsze wzrosty są niemal pewne, choćby dlatego, że współpracujące z Kraków Airport linie lotnicze uruchomiły mnóstwo bardzo atrakcyjnych połączeń prosto z Krakowa. Podróżowanie bardzo ułatwi Unijny Certyfikat Covid, uznawany od 1 lipca w całej Unii Europejskiej.