Dobczyce. Ulica Rzeźnicza zostanie przebudowana. Zmiany odczują nie tylko kierowcy

Prace te będą polegały na zwiększeniu średnicy kanału przebiegającego pod ulicą Rzeźniczą. To oraz modernizacja przepompowni ścieków (tzw. „jedynki”) przy ul. Braci Kowalskich (przy wjeździe na teren dawnej giełdy samochodowej) wraz z budową odcinka kanalizacji tłocznej i kanalizacji opadowej w ul. Targowej w Dobczycach mają pozwolić na podpięcie w przyszłości do kanalizacji wsi położonych w północnej części gminy (m.in. Sieraków, Nowa Wieś. Bieńkowice), w których dziś takiej sieci jeszcze nie ma. To konieczne, bo kanał, którym ścieki są przerzucane przez Rabę, a ściśle rzecz ujmując pod Rabą, znajduje się właśnie w tym rejonie. Dalej płyną one do oczyszczalni ścieków w sąsiednim Niezdowie kanałem pod ulicą Rzeźniczą.

Ta droga wymaga remontu nie od roku, ale od wielu lat. Dlatego kiedy w 2018 roku objąłem funkcję burmistrza byłem zaskoczony tym, że nie był wykonany projekt jej przebudowy. Najpierw priorytetem była dla mnie sama poprawa jej nawierzchni, ale kiedy zaczęliśmy analizować także przepustowość sieci okazało się, że najlepiej będzie wykonać obie te inwestycje za jednym zamachem. Nie da się mówić o kanalizacji jeżeli kolektor jest będzie zwiększony. Budowa sieci to kwestia przyszłości, ale myśleć o niej trzeba już