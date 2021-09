Dobczyce. W mieście powstanie centrum edukacji przeciwpożarowej Katarzyna Hołuj

Strażnica OSP Dobczyce przy ul. Jagiellońskiej Fot. Gmina Dobczyce Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Stworzenie Centrum Edukacyjnego Wspierania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej to pomysł na zagospodarowanie piętra strażnicy OSP Dobczyce przy ul. Jagiellońskiej. Odkąd we wrześniu 2017 roku została ona oddana do użytku strażakom, korzystają oni tylko z dolnej, tzn. bojowej części, w której mieszczą się boksy garażowe. Góra była i jest nadal niewykończona.