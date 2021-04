Dobczyce. Wzgórze zamkowe zyskuje nowe atrakcje, ale turyści muszą się uzbroić w cierpliwość [ZDJĘCIA]

Inauguracja miała zawsze bogatą iście królewską oprawę z udziałem króla Kazimierza Wielkiego, kasztelana zamku i rycerzy. Była okazją do zwiedzania zamku i skansenu. Teraz zarówno zamek jak i skansen pozostają zamknięte do odwołania.

Pandemia nie przeszkodziła jedynie w kontynuacji rozpoczętych już wcześniej inwestycji.

I tak na budowanej kładce pieszo-rowerowej, która połączy wzgórze zamkowe z koroną zapory przeprowadzono ostatnio próby obciążeniowe.

Na kładkę trzeba jeszcze poczekać

Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 11 czerwca, co jednak nie oznacza, że już wtedy będzie można z niej korzystać.

Jak mówi burmistrz Dobczyc Tomasz Suś, to inwestycja wyjątkowa i będzie wymagała zgód wielu instytucji, w tym policji i Wód Polskich, chodzi bowiem o wejście w strefę ochronną zbiornika. Co więcej, należy się spodziewać, że zanim turyści będą mogli użytkować kładkę, trzeba będzie wykonać dodatkowe zabezpieczenia na odcinku korony zapory nad śluzami, na który dziś osoby postronne nie mają wstępu (od wzgórza do wieżyczki na zaporze).