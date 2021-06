Dobczyce. Za sprawą maluchów i seniorów na dobczyckich błoniach zakwitnie łąka [ZDJĘCIA]

Uczyć dzieci poszanowania dla przyrody i postaw proekologicznych można mówiąc im o tym, jak to ważne i potrzebne, ale każdy pedagog wie, że najlepiej jest uczyć się przez zabawę i doświadczenie.

I tak właśnie postąpiono w Dobczycach, gdzie do seniorzy zaprosili przedszkolaków do udziału w projekcie „Po-łączeni. Siejemy możliwości”. Dofinansowano go ze środków programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych.

Pierwotny zamysł seniorów był taki, aby organizować spotkania i warsztaty z dziećmi na żywo, ale na przeszkodzie stanęły pandemiczne obostrzenia.