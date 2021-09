Dobczyce. Zamek czeka na zwiedzających, którzy wejdą do niego po zupełnie nowym moście Katarzyna Hołuj

Nowy most to część realizowanego właśnie na zamku transgranicznego projektu „Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu". Obejmuje on też prace na zamku. W jednej z sal są montowane okna, drzwi i posadzka. Wszystko po to, aby stworzyć nową przestrzeń wystawienniczą, koncertową, wykładową itp. Po drugiej stronie granicy, w słowackiej Haldovce powstała Izba Regionalna.