Dobił ranną sarnę niehumanitarnie. Mężczyzna z gminy Zielonki użył do tego młotka. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem

- Tego samego dnia funkcjonariusze udali się do niego na przeszukanie. Mężczyzna wskazał miejsce znajdowania się truchła sarny na terenie jego posesji. 68-latek oświadczył, że został poproszony o to, aby ulżyć w cierpieniu ciężko rannej sarnie przez przygodną osobę. Wówczas, jak przyznał, wziął co miał pod ręką – młotek i udał się we wskazane miejsce, gdzie leżała zdychająca sarna, którą uśmiercił, uderzając ją kilkukrotnie uderzenie młotkiem w głowę - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.