Dobre wyniki Polaków w PŚ w skokach narciarskich w Ruce. Piotr Żyła na podium, Dawid Kubacki tuż za nim

Skoki w Ruce z nietypowymi problemami. Organizatorzy zadbali o sprawiedliwe wyniki

Konkurs poprzedzony został kwalifikacjami, które przełożono z piątku (wtedy je odwołano, aby nie wykluczać Niemców, którzy mieli problemy logistyczne i nadal czekali na sprzęt). W eliminacjach, które rozpoczęły się o godz. 7:30 polskiego czasu, przy... światłach, najlepiej z naszych zawodników spisał się Dawid Kubacki. Zwycięzca obu konkursów poprzedniego PŚ, w Wiśle, na Rukatunturi zajął 2. miejsce, przegrywając tylko z Anze Laniskiem. W czołowej „10” był jeszcze Piotr Żyła (6.), a dobra wiadomość była taka, że do konkursu zakwalifikowała się cała siódemka Polaków.

Pierwsza seria już nie była tak pozytywna, trzech naszych skoczków odpadło. W walce o podium liczyli się natomiast Piotr Żyła (4. na półmetku, 2,3 pkt straty do, a 7,7 pkt do lidera) i Dawid Kubacki (6. lokata - 5,6 pkt do „pudła”, 11 pkt do 1. pozycji). Do drugiej serii awansowali także Kamil Stoch (14.) i Paweł Wąsek (27.).