Dochód podstawowy, czyli ponad tysiąc złotych miesięcznie dla każdego Polaka. Kiedy wejdzie w życie i ile dostaniemy? 21.11.22

Dochód podstawowy, czyli gotówka dla każdego Polaka

Bezwarunkowy dochód podstawowy ma być nowym rozwiązaniem polityki socjalnej w naszym kraju. Dzięki temu Polacy mieliby pewność, że co miesiąc będą mieć środki na utrzymanie. Idea zakłada, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej i zawodowej, co miesiąc otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo kwotę.

Według planów bezwarunkowy dochód podstawowy ma wynieść 1300 zł i być wypłacany przez 2 lata.

Co ważne, dochód podstawowy ma w przyszłości zastąpić różnego rodzaju zasiłki oraz świadczenia socjalne, takie jak na przykład 500 plus czy zasiłek dla bezrobotnych. Chociaż krążą pogłoski, jakoby świadczenia miały nadal funkcjonować. Obecnie trwają przygotowania do eksperymentu w kilku powiatach. Już niedługo wybrani Polacy otrzymają dodatkowe pieniądze.