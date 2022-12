Dochód podstawowy, czyli ponad tysiąc złotych miesięcznie dla każdego Polaka. Kiedy wejdzie w życie i ile dostaniemy? 6.12.2022

Bezwarunkowy dochód podstawowy, zwany także obywatelskim lub gwarantowanym, zakłada, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, co miesiąc otrzymuje od państwa określoną kwotę. Nie trzeba spełnić żadnych warunków, aby dostać pieniądze. Dochód podstawowy ma zastąpić wszelkie zasiłki i świadczenia socjalne, w tym 500 plus. Ile wyniesie? Kiedy wejdzie w życie?

Dochód podstawowy, czyli gotówka dla każdego Polaka

Bezwarunkowy dochód podstawowy ma być nowym rozwiązaniem polityki socjalnej w naszym kraju. Dzięki temu Polacy mieliby pewność, że co miesiąc będą mieć środki na utrzymanie. Idea zakłada, że każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej i zawodowej, co miesiąc otrzymuje od państwa jednakową, określoną ustawowo kwotę. Według planów bezwarunkowy dochód podstawowy ma wynieść 1300 zł i być wypłacany przez 2 lata. Co ważne, dochód podstawowy ma w przyszłości zastąpić różnego rodzaju zasiłki oraz świadczenia socjalne, takie jak na przykład 500 plus czy zasiłek dla bezrobotnych. Chociaż krążą pogłoski, jakoby świadczenia miały nadal funkcjonować. Obecnie trwają przygotowania do eksperymentu w kilku powiatach. Już niedługo wybrani Polacy otrzymają dodatkowe pieniądze.

Kiedy bezwarunkowy dochód podstawowy wejdzie w życie?

Póki co nie zapadła decyzja o tym, kiedy bezwarunkowy dochód podstawowy zostanie wprowadzony w życie. Wiadomo jednak, że już niedługo zostanie on zastosowany w dziesięciu gminach województwa warmińsko-mazurskiego, przy północnej granicy Polski z Rosją. Obejmie minimum 5.000, a maksymalnie 31.000 ludzi.

- Socjologowie będą badać szereg zmiennych, m.in.: aktywność ekonomiczną, społeczną, edukacyjną, kwestie dobrobytu (struktura konsumpcji, dochody, oszczędności, sytuacja mieszkaniowa, nierówności majątkowe), dobrostan mieszkańców (poczucie zadowolenia z życia, sprawstwa, niepewności itp.), zmiany w relacjach międzyludzkich mierzonych poziomem zaufania społecznego oraz bezpieczeństwo (zagrożenie przestępczością) - czytamy na samorzad.infor.pl. Jeśli eksperyment się powiedzie, świadczenie ma zostać wprowadzone początkowo w najbiedniejszych regionach kraju, a później rozszerzyć się na całą Polskę.

Dochód podstawowy w innych krajach

Nad pomysłem wdrożenia bezwarunkowego dochodu podstawowego pracuje wiele krajów, w tym Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia oraz Włochy. Do tej pory wdrożyła go Hiszpania, jednak tu pieniądze wypłaca się najbiedniejszym obywatelom. Jak komentują politycy, w każdym państwie znajdą się osoby, które potrzebują wsparcia ze środków publicznych. Niestety pomoc społeczna w postaci wielu zasiłków lub świadczeń generuje ogrom kosztów – m.in. kontrole czy utrzymanie wielu pracowników. Po wdrożeniu nowego programu pieniądze prawie w całości byłyby kierowane do potrzebujących, a nie na opłatę systemu i organizacji.

Bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli plan nie do wykonania

Ekonomiści podchodzą do pomysłu bezwarunkowego dochodu podstawowego dość sceptycznie. Jak wylicza dr Tomasz Kopyściański z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - hipotetyczne zastosowanie dochodu gwarantowanego w kwocie 1,3 tys. zł miesięcznie dla każdego Polaka oznaczałoby koszt prawie 380 mld zł, czyli tyle co 90% rocznych dochodów budżetu państwa. Główną obawą ekonomistów jest długofalowe ryzyko w postaci zniechęcenia obywateli do podjęcia nowej pracy lub rozwoju zawodowego. Ponadto możliwy jest spadek wartości pieniądza oraz niekontrolowana inflacja.

