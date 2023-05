Dom z zapachem wiosny. Jakie kwiaty wybrać, by dom ślicznie pachniał? 4.05.2023 Agnieszka Aulich

Wielu z nas hoduje kwiaty nie tylko dla dekoracji, ale również po to, by wypełniały naszą domową przestrzeń pięknym zapachem. Nietrudno wymienić zalety hodowania w domu kwiatów doniczkowych. Nadają wnętrzom lekkości i przytulności, są piękne, a co za tym idzie – ich widok poprawia nastrój. Przyjemny zapach wpływa pozytywnie na człowieka, poprawia koncentrację i pozwala się zrelaksować. Jakie kwiaty wybrać?