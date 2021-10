Domowe budżety w Małopolsce. Jak się żyje rodzinom i co im grozi? Było dobrze, ale starsi znów biorą masę pożyczek na żywność i opłaty

Opublikowane właśnie przez krakowski GUS sygnalne dane o tzw. dochodzie rozporządzalnym w Małopolsce w 2020 roku są zaskakująco optymistyczne: w porównaniu z bardzo dobrym przecież rokiem 2019 ów dochód wzrósł aż o 8 procent – z 1773 do 1914 złotych na osobę w gospodarstwie domowym. To prawie trzy razy więcej niż w chwili wejścia Polski do Unii i o połowę więcej niż w roku 2013. W kraju ów wzrost okazał się znacznie wolniejszy, bo jedynie o 2 procent rok do roku.

Ów sukces Małopolanie zawdzięczają przede wszystkim wyraźnie wyższym dochodom z pracy (stanowią one w naszym regionie 59 proc. ogółu dochodów rodzin, gdy średnio w kraju 53 proc.) oraz z pracy na własny rachunek (8,8 proc.). Zasiłki to w Małopolsce niecałe 30 proc. dochodów gospodarstw domowych, gdy w Polsce 33 proc. Same świadczenia z programu Rodzina 500 plus stanowią 6 proc. dochodu przeciętnego gospodarstwa.