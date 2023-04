Domu ludowy w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce zmieni otoczenie. Powstanie budynek gospodarczy, altana i siłownia zewnętrzna

- Te inwestycje zaplanowaliśmy jako gmina razem ze Stowarzyszeniem Kreatywnie Aktywni, którego członkowie sprawnie działają i już przygotowali dokumentację. Teren wokół Domu Ludowego będzie przygotowany pod potrzeby seniorów, którzy mają tutaj swój klub - mówi Henryk Jończyk, wicewójt gminy Igołomia-Wawrzeńczce.

Na nowo zagospodarowywanym ternie ma powstać budynek gospodarczy, w którym będzie miejsce na narzędzia do utrzymania tego terenu, a także akcesoria do grillowania i meble ogrodowe, bo planowana jest budowa altanki z grillem i miejsca odpoczynku, a do tego siłownia plenerowa.

Obecnie przy tym obiekcie jest plac zabaw dla dzieci i boisko dla młodzieży. Zaplanowano tez budowę ogrodzenia.

- Wykonawca zadania wchodzi na teren inwestycji po świętach. Ma cztery miesiące na realizację tego przedsięwzięcia - mówi wicewójt Jończyk.

Całość zadania ma kosztować 400 tys. zł. Z Lokalnej Grupy Działania Korona Północnego Krakowa pozyskano 300 tys. zł, a resztę w formie pożyczki ma dołożyć gmina.