Dorian Gądek wypożyczony do Garnarni Kraków z Wisły

18-letni zawodnik jest wychowankiem Wisły, ostatnio grał w drużynie juniorów w CLJ. W poprzednim sezonie był zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy, ale w niej nie zadebiutował. Jest środkowym pomocnikiem a w kadrze Garbarni właśnie tu są największe problemy, bo z uwagi na sprawy zdrowotne wykluczonych jest aż czterech graczy.

– Cieszę się, że dołączam do Garbarni Kraków. Bez wątpienia jest to dla mnie krok wprzód. Chcę pokazać swoje umiejętności i dać wsparcie drużynie – powiedział Gądek (cyt. za oficjalną stroną klubu). - Najczęściej występowałem na pozycjach numer sześć oraz osiem i to one są moimi nominalnymi. Dobrze czuję się, mając piłkę przy nodze, a także regulując tempo gry.