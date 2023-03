Dosłońce. Wiosna z operetką, choć za oknami śnieg

To był już czwarty z cyklu koncertów, będących owocem współpracy nawiązanej kilka lat temu przez sekretarz powiatu Marię Sztuk z Markiem Wiatrem, śpiewakiem i malarzem.

- To się zaczęło od tego, że miałem wystawę malarstwa w miechowskiej Galerii u Jaksy. Był tam też wtedy koncert. Pani sekretarz przyszła do mnie, zaczęliśmy rozmawiać, a następnie wspólnie ze starostą przyjechali do Żarnowca, gdzie przez 15 lat organizowałem koncerty w zabytkowym parku. Spodobało im się i zaproponowali, żeby coś podobnego zrobić w Miechowie – opowiada Marek Wiatr, który podczas wydarzeń nie tylko sam śpiewa, ale też pełni rolę konferansjera i osoby czuwającej nad całością.