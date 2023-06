Dotacja na zamek Tenczyn. Znów ruszą prace konserwatorskie. Zabezpieczą mury twierdzy

Tegoroczny wniosek już w pierwszym etapie został wysoko oceniony, ale wtedy nie uzyskał dofinansowania. Po odwołaniu ministerialna komisja uznała, że Tenczyn, jako jeden z nielicznych w Polsce przykładów średniowiecznego zamku prywatnego zasługuje na wsparcie.

- W składanych wnioskach o dotacje wskazaliśmy do zabezpieczeń to, co jeszcze nie zostało objęte pracami konserwatorskimi. Jest sporo takich elementów zamku. O tym, na co pieniądze zostaną przeznaczone zdecydują architekt i kierownik budowy. Być może w tym roku prace obejmą mury zamku dolnego - mówi Robert Szczuka, koordynator z ramienia Fundacji New Ewa Art, należącej do rodziny Potockich - właścicieli zamku.