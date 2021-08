Dożynki to nie tylko domena wsi. Myśleniczanki też co roku wiją wieniec i niosą go do kościoła dziękując za plony

NOWE Krakowska Ars Latrans Orchestra prezentuje nowy tedeysk - "Shoot Me". Zapowiada on płytę i spektakl muzyczny

Ars Latrans Orchestra to zespół, w skład którego wchodzą wokaliści i instrumentaliści z różnych krakowskich formacji. Właśnie swoją premierę miał nowy teledysk projektu - "Shoot Me". Zapowiada on jego płytę oraz spektakl muzyczny.