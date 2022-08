Dożynki w Ostrowie. Burmistrz jak Cleo tylko... maselnica nie wytrzymała

Pod scenę, ulokowaną w ostrowskim „Ogrodzie pełnym lawendy” zjechało aż 19 wiejskich reprezentacji. Na polową mszę dotarły spod placu pod remizą w Posiłowie. Każda z wieńcem, bochnem dożynkowego chleba, z paniami przystrojonymi w ludowe stroje, panami w garniturach i strażackich mundurach. Podczas przyśpiewek była okazja do podziękowań, ale też upomnienia się u włodarzy, a to o drogę, a to chodnik, remizę czy przystanek.

I choć wszystkim - a szczególnie gospodarzom - należą się brawa za trud włożony w przygotowanie do święta plonów, to niektóre prezentacje z pewnością zostaną zapamiętane na dłużej. Dotyczy to zwłaszcza grupy z Żębocina, która podczas swojego żywiołowego występu poleciła burmistrzowi Grzegorzowi Cichemu ubijanie na scenie masła. Ten, niczym Cleo w teledysku Donatana, wziął się do pracy z takim zapałem, że drewniane urządzenie... rozpadło się na części.