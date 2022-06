Droga benzyna, drogi olej napędowy… Czym napędzać samochody? Jak daleko nam od hybrydy do wodoru powiemy na 17. Forum Przedsiębiorców Zbigniew Bartuś

- Elektromobilność rozwija się najlepiej w tych krajach, gdzie znaczna część społeczeństwa mieszka we własnych domach z dostępem do własnych ładowarek, wykorzystywanych głównie w nocy. Istnieje tam zwykle duża podaż prądu elektrycznego, pochodzącego z odnawialnych źródeł, co jest głównym atutem elektromobilności – mówi prof. Marek Brzeżański, kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, który weźmie udział w arcyciekawym panelu dyskusyjnym podczas zbliżającego się wielkimi krokami 17. Forum Przedsiębiorców Małopolski „Energia dla firm”. 23 czerwca 2022 r. od 9.30 rano w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.