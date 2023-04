Droga lokalna, ale łączy się z zakopianką i drogą wojewódzką. Rusza jej przebudowa za prawie 13 mln zł

Rozpoczęto przebudowę tzw. drogi północnej w Jaworniku, która obok drogi wojewódzkiej nr 955 jest jedną z głównych dróg w tej miejscowości. W poniedziałek (17 kwietnia) odbyło się symboliczne wbicie łopaty na placu budowy. Inwestycja za prawie 13 mln zł była oczekiwana przez mieszkańców od najmniej kilkunastu lat. Ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, ale też kierowców. Ani jednych, ani drugich tu nie brakuje, bo to jedna z bardziej ruchliwych dróg we wsi.

Nazywana popularnie "drogą północną" droga gminna łączy się z jednej strony z drogą krajową nr 7, czyli zakopianką, a z drugiej z drogą wojewódzką nr 955 Jawornik-Sułkowice (która też łączy się z zakopianką, ale dalej).

Przez to właśnie pełni rolę bypass’a i kiedy na zakopiance dochodzi do wypadku, kierowcy omijają newralgiczny odcinek właśnie tędy. Ale nawet jeśli na zakopiance nic się nie dzieje, to ruch na drodze północnej jest duży.

Newralgiczne połączenie

Jak mówi Dariusz Łabędzki, przewodniczący Rady Soleckiej Jawornika, obsługuje ona znaczną część wsi, która jest jedną z dwóch największych wsi w gminie Myślenice (i ma ponad 3100 mieszkańców), stanowi dojazd do szkoły, kościoła, sklepów i wspomnianej już zakopianki, w stronę której kierują się wszyscy jadący do Krakowa albo Myślenic.

Tą droga można też dojechać do otaczarni i bywa, że kierowcy jadący od strony Sułkowic skracają sobie dojazd do niej jeżdżąc właśnie tędy drogą północną, również dlatego że pozwala to ominąć zakopiankę. Stąd m.in. mamy tu nie tylko ruch samochodów osobowych, ale tez ciężarowych, w tym tzw. patelni. Chodnika nigdy tu nie było, dlatego mieszkańcy od lat, kilkunastu, a może nawet dłużej, zabiegają o jego budowę – mówi Dariusz Łabędzki. Władysław Kurowski, poseł na Sejm, a zarazem sołtys Jawornika, podczas symbolicznego wbicia łopaty na placu budowy w Jaworniku mówił, że to co się właśnie rozpoczęło, to spełnienie marzeń mieszkańców, a zważywszy na zakres prac nawet więcej. Obejmuje on bowiem nie tylko budowę chodnika na całej długości drogi (2,5 km), ale również montaż oświetlenia na całej jej długości, wymianę nawierzchni drogi na nową, częściową (na wybranych odcinkach) wymianę podbudowy, remont jednego z mostów i przebudowę drugiego (stary zostanie rozebrany a w jego miejscu stanie nowy). Jedno z przejść dla pieszych będzie z tzw. azylem, co też ma poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Pomogło rządowe wsparcie

Wreszcie też, na co zwrócił uwagę burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, powstanie odwodnienie, dzięki czemu mają się skończyć problemy właścicieli domów położonych poniżej drogi, którym w czasie ulewnych deszczy woda dawała się we znaki.

Rozpoczynamy inwestycję w bezpieczeństwo mieszkańców Jawornika – podsumował burmistrz.

Podkreślił on też po raz kolejny, że nie byłoby jej bez dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina pozyskała z niego ponad 9 mln zł, a cała inwestycja ma kosztować niespełna 13 mln zl., Różnicę pokryje gmina z własnego budżetu.

To pokazuje, że samorządy lokalne mogą realizować wielkie inwestycje dzięki rządowemu wsparciu – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. I dodał, że to nie pierwsza inwestycja, którą wizytuje w gminie Myślenice, ale ta należy do jednych z największych i to nie tylko w gminie, ale i w Małopolsce.

Właśnie on zwrócił uwagę na to, że droga ta jest swoistym bypassem mającym niebagatelne znaczenie zwłaszcza kiedy na zakopiance dochodzi do wypadku.

Kilka miesiący utrudnień, a potem nowy komfort jazdy

Przebudowa drogi północnej ma się zakończyć do końca 2023 roku. Myślę, ze nie obejdzie się bez pewnych utrudnień, każdy to powinien zrozumieć i jestem przekonany, że mieszkańcy Jawornika będą to rozumieć, bo wiedzą, że po kilku miesiącach które dzielą nas od zakończenia inwestycji będzie ładniej, bezpieczniej i bardziej funkcjonalnie – dodał poseł i sołtys Władysław Kurowski.

