Drogowe promesy dla Nowego Brzeska, Proszowic i Koniuszy

- Już niebawem w trzech gminach z powiatu proszowickiego rozpoczną się remonty oraz przebudowy dróg gminnych. Gratuluję samorządom otrzymanych środków. Przekazując środki do mniejszych miejscowości, rząd realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Polega ona na tym, aby równolegle realizować duże inwestycje w wielkich aglomeracjach i te, które są istotne z punktu widzenia małych Ojczyzn

– mówi wicewojewoda Pagacz.

Największa z dofinansowanych inwestycji to przebudowa ulicy Krakowskiej w Proszowicach na liczącym 1,6 km odcinku między wjazdem na Rynek a skrzyżowaniem z obwodnicą miasta. Wartość zadania to 3,4 mln zł, z czego dotacja pokryje 2,05 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana do marca przyszłego roku. W ramach przygotowań do planowanej modernizacji, na ulicy Krakowskiej trwa w tej chwili przebudowa kanalizacji.