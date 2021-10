Drukarka 3D i gogle VR w każdej podstawówce. Biznes ciepło o szkolnych laboratoriach przyszłości. Ale trzeba rozszerzyć rządowy program

- Uznajemy to za bardzo dobry krok w kierunku rozwoju nowoczesnej edukacji. Zgadzamy się z MEiN, że nauczanie winno być prowadzone poprzez eksperymentowanie i wspierać nabywanie praktycznych umiejętności. Cieszymy się też, że – wedle zapowiedzi resortu - pieniądze mają trafić do szkół w całości i z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego

– komentuje Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan. Zastrzega przy tym, że „kluczowe w tym wszystkim jest, by te pieniądze stanowiły faktyczną inwestycję, a nie po prostu wydatek. Dlatego, w opinii ekspertów Lewiatana, program wymaga dopracowania i uzupełnienia.

- Po pierwsze, katalog wyposażenia jest zbyt ubogi i w wersji, jaką wstępnie pokazało MEiN, nie pozwoli zrealizować ambitnych, a jednocześnie słusznych celów programu. W ramach konsultacji zgłosiliśmy do tego katalogu szereg uzupełnień. O sukcesie programu zadecyduje przede wszystkim skuteczne wykorzystanie w procesie nauczania zakupionego sprzętu i oprogramowania. A do tego potrzebne jest również szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi oraz przekazywania wiedzy przy użyciu tegoż sprzętu, dostarczenie materiałów i konspektów do prowadzenia zajęć. To wszystko musi codziennie pracować na przyszłość naszą i naszych dzieci, a nie po prostu stać i się kurzyć! – podkreśla Małgorzata Lelińska.