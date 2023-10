Drużyna z Krakowa w lidze żużlowej w 2024 roku? Jest na to szansa. Tor Wandy został zmodernizowany

Tor żużlowy na stadionie Wandy został zmodernizowany

Obiekt został dostosowany do wymagań, ale jeszcze nie złożono wniosku o licencję PZM, która pozwoliłaby formalnie dopuścić tor do użytku dla żużlowców. Przed wiosną i tak raczej nie będzie warunków do jazdy.

Tor na stadionie Wandy, który jest własnością miasta, z czasem stracił licencję na przeprowadzanie na nim treningów i zawodów żużlowych. Aby móc ją odzyskać, konieczna była modernizacja, m.in. dosypanie nawierzchni, wymiana dmuchanej bandy chroniącej zawodników, odnowienie parku maszyn. ZIS w końcu znalazł na to środki (potrzeba była ponad 1 mln zł), w maju ogłosił przetarg, we wrześniu i październiku wykonano prace.

To kolejna próba reaktywacji "czarnego sportu" w Nowej Hucie. Poprzednie nie zaszły zbyt daleko - nikt nie przystąpił do procesu licencyjnego na występy w rozgrywkach, nie odbywały się zawody, okazjonalnie były treningi.

Kraków może wrócić do II ligi żużlowej

Skoro tor został odnowiony, to jest szansa, że w przyszłym roku rozegrane zostaną zawody towarzyskie lub indywidualne (np. eliminacje mistrzostw Polski). Czynione są też starania, by zgłosić zespół do rozgrywek II ligi. To byłby powrót po 5 latach. Ostatnio krakowski zespół jeździł w sezonie 2019, drużyna Speedway Wanda wystawiona była przez inny podmiot, który już nie działa.

Teraz w Krakowie przygotowany już jest tor do startów, są ludzie, którzy chcą się zaangażować w funkcjonowanie klubu i drużyny. Potrzeba jeszcze odpowiednich pieniędzy. Wymagany minimalny budżet na II ligę szacowany jest na ok. 2,5 mln zł.

W przyszłym tygodniu zaplanowane jest kolejne spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Żużla, na którym mogą zapaść decyzje o zgłoszeniu zespołu do II ligi. Pośpiechu jednak nie ma. Zgodnie z regulaminem PZM - wnioski licencyjne na sezon 2024 należy składać do 29 listopada tego roku.