Dużo chętnych do budowy przedszkola w Jaworniku. Będzie taniej?

Projekt zakłada nie tylko wybudowanie nowej siedziby przedszkola, ale również zagospodarowanie terenu (plac zabaw, parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne i ogrodzenie).

Wiele wskazuje również na to, że budowa przedszkola w Jaworniku będzie kosztowała mniej niż zakładał to kosztorys. Ten bowiem opiewał na 6 mln zł, natomiast rozpiętość złożonych ofert sięga od 4,9 mln zł do prawie 9 mln zł.

Co więcej, w poniedziałek (10 maja) gmina planuje przeprowadzić aukcję elektroniczną, w czasie której wykonawcy będą mieli możliwość obniżenia zaoferowanych cen.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w połowie maja powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą budowy nowego przedszkola w Jaworniku

– mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Oddanie budynku do użytku planuje się wstępnie na wrzesień 2022 roku.