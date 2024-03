Dużo kibiców na sobotnich meczach Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie. Świetna atmosfera w Tauron Arenie. Zobacz zdjęcia

Zobacz zdjęcia kibiców z Pucharu Polski siatkarzy w Krakowie

W sobotę w Tauron Arenie Kraków odbyły się dwa mecze półfinałowe. Doping był głośny, kibic, którzy przyszli do hali, stworzyli świetną atmosferą. Co ważne - nie byli to tylko sympatycy grających drużyn, ale także kibice siatkówki.