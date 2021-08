Duży napływ cudzoziemskich pracowników w Małopolsce. Przyjechali ze 125 krajów. Dominują Ukraińcy, przybywa Białorusinów, Gruzinów i Rosjan

Powszechnie wiadomo, że największą grupę imigrantów zarobkowych tworzą Ukraińcy – w Krakowie nasi wschodni sąsiedzi stanowić mogą już nawet 10 proc. mieszkańców; część z nich uczy się i studiuje, wielu pracuje i/lub prowadzi własne firmy. Przybywa też szybko innych przybyszy ze Wschodu: Białorusinów, Gruzinów i Rosjan. Piąte miejscu, pod względem liczebności w małopolskich rejestrach ZUS, zajmują Hindusi.

- Na koniec czerwca 2021 r. liczba osób o innej narodowości niż polska, zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych w małopolskich ZUS, to 70,2 tysiąca. Tak wysokich wartości nie notowano dotychczas w regionie. To o ponad 10 tys. więcej w porównaniu do czasu sprzed pandemii i o niemal 4 tys. więcej niż kwartał wcześniej